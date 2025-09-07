México gana su primer oro en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco femenil en Gwangju 2025

El tiro con arco mexicano vivió una jornada histórica en Gwangju 2025. El equipo femenil de arco compuesto, integrado por Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, conquistó la primera medalla de oro para México en un Campeonato Mundial, al imponerse 236-231 a Estados Unidos en la Gran Final. Un triunfo contundente que marca un antes y un después para la disciplina.

Así fue el camino de las mexicanas para la medalla de oro en tiro con arco

El camino hacia el título estuvo lleno de dramatismo. En los Octavos de Final, México sufrió pero venció a Francia en muerte súbita; en cuartos de final superó 232-231 a Dinamarca en un duelo cardíaco, y en Semifinales volvió a recurrir a la flecha de desempate para derrotar a Kazajistán. Cada instancia reafirmó la fortaleza mental de un equipo que nunca dejó de creer.

Ya en el duelo decisivo, las mexicanas se mostraron implacables. Con serenidad y precisión, Becerra, Bernal y Castillo se impusieron a la poderosa escuadra estadounidense conformada por Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger, logrando una diferencia de cinco puntos que selló la gloria mundial. “Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien. Estoy muy orgullosa de lo que logramos”, expresó emocionada Mariana Bernal tras la consagración.

¿México es potencia en tiro con arco?

El oro mundial confirma el gran momento que atraviesa México en el tiro con arco. Las tres arqueras ya habían brillado en la temporada con victorias en la Copa del Mundo de Florida Central, en Shanghái y en la Copa Merengue, lo que las consolidó como protagonistas de la élite internacional. Además, la cosecha se amplió en Gwangju con el bronce de Maya Becerra y Sebastián García en la modalidad de equipos mixtos.

Con lo conseguido en Corea del Sur, México no solo se coloca entre las potencias mundiales, sino que también inspira a las nuevas generaciones de arqueros. Lo que parecía imposible ya es una realidad: el tricolor alcanzó la cima del mundo y abrió un camino que promete más capítulos dorados en las siguientes competencias.

