Premier League y Manchester City llegan a un acuerdo por el arbitraje sobre las reglas APT

La Premier League y el Manchester City anunciaron que alcanzaron un acuerdo que pone fin al arbitraje iniciado por el club inglés a principios de este año en relación con las Normas de Transacciones entre Partes Asociadas (APT).

Según el comunicado, ambas partes resolvieron dar por concluido el procedimiento. Como parte del acuerdo, el Manchester City reconoció que las Reglas APT vigentes son válidas y de cumplimiento obligatorio, cerrando así una disputa que generó gran atención en el mundo del futbol inglés.

¿Qué son las reglas APT de la Premier League?

Las APT Rules (Associated Party Transaction Rules) buscan garantizar que los clubes de la Premier League cumplan con criterios de transparencia y equilibrio financiero, evitando ventajas indebidas mediante contratos con empresas vinculadas a sus propietarios o patrocinadores relacionados.

El arbitraje iniciado por el Manchester City cuestionaba precisamente la aplicación de estas normas, pero con el acuerdo anunciado se confirma su validez.

Importancia del acuerdo para el Manchester City

El pacto con la Premier League es clave para los Ciudadanos, ya que el club había estado bajo el escrutinio constante por temas financieros. Aunque este acuerdo no afecta directamente otros procedimientos o investigaciones pendientes, sí representa un paso relevante en la relación entre el Manchester City y la liga.