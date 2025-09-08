Carlo Ancelotti planea rotar a todo su equipo para enfrentar a Bolivia en la última fecha de la eliminatoria de Conmebol

El entrenador italiano le dará minutos a jugadores que no son titulares indiscutibles con la verdeamarelha

Marcos Olvera García
8 de Septiembre de 2025
Ancelotti planea una rotación total ante Bolivia
Brasil ya está calificado al Mundial y, para enfrentar a Bolivia en la última jornada de la Eliminatoria de Conmebol de cara al Mundial del 2026, Carlo Ancelotti, entrenador italiano, estaría pensando dar descanso a las figuras de la cinco veces campeona del mundo para no arriesgar a sus figuras a una potencial lesión.

El equipo que saltará al Municipal de El Alto solo tendría a tres jugadores que estuvieron en la cancha en el partido donde Brasil venció a Chile por marcador de 3-0, siendo Allison, Wesley y Bruno Guimaraes los elegidos por Carleeto para jugar en la altura de Bolivia.

La potencial alineación, que estaría jugando el último partido de la eliminatoria de Conmebol a más de cuatro mil metros de altura, sería el siguiente: Alisson, Wesley, Fabrício Bruno, Alex y Caio Henrique, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison.

Jugadores como Marquinhos, Gabriel, Douglas Dos Santos, Casemiro, Estevao, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro, estarían descansando ante Bolivia, aunque podrían salir a la banca y tener minutos, si Ancelotti lo cree necesario.

Brasil tiene un par de encuentros confirmados para la fecha FIFA de octubre, la verdeamarelha jugará ante Corea del Sur y Japón, primero en Seúl y después en Tokio.

