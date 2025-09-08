Berhalter y Klinsmann hijos compiten por formar parte de la selección de EEUU para el Mundial

Sebastian Berhalter corrió a toda velocidad por el mediocampo con una camiseta roja, blanca y azul con el escudo del equipo nacional de Estados Unidos mientras los estadounidenses se preparan para la Copa del Mundo del próximo año con un amistoso contra Corea del Sur. Jonathan Klinsmann estaba en el banquillo.

"Es increíble. Probablemente nunca haya sucedido, ¿verdad?, en la historia del futbol donde tienes a los hijos de dos exentrenadores nacionales, en el mismo equipo", dijo Gregg Berhalter. "Es un poco loco".

Sebastian Berhalter, de 24 años, debutó en un amistoso el 10 de junio contra Suiza mientras estaba en su sexta temporada de la MLS.

Jonathan Klinsmann, de 28 años, fue convocado durante su segunda temporada con el Cesena en la Serie B de Italia después de tres años como suplente con el LA Galaxy. No jugó en la derrota del sábado por 2-0, pero tiene otra oportunidad contra Japón el martes por la noche en Columbus, Ohio.

"Hacer todo lo que pueda para causar la mejor impresión y ver qué viene después", dijo. "Confío en hacer que esas atajadas imposibles parezcan un poco menos imposibles".

Jürgen Klinsmann, un destacado delantero alemán, entrenó a Estados Unidos de 2011 a 2016 y llevó al equipo a los octavos de final en la Copa del Mundo de 2014. Fue despedido después de un par de derrotas en los dos primeros clasificatorios para el torneo de 2018.

Gregg Berhalter fue defensa de Estados Unidos en las Copas del Mundo de 2002 y 2006 y entrenó a los estadounidenses de 2018 a 2022, llevándolos también a los octavos de final de la Copa del Mundo. Regresó de mediados de 2023 a mediados de 2024, y luego fue despedido tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América.

"Cuando creces alrededor del juego y estás rodeado de buenas personas y estás en el juego a un alto nivel, aporta mucho", dijo el mediocampista retirado Michael Bradley, cuyas 151 apariciones con el equipo nacional son la tercera mayor cantidad en la historia de Estados Unidos y cuyo padre Bob entrenó a los estadounidenses de 2006 a 2011.

El actual entrenador Mauricio Pochettino decidió renovar su grupo de jugadores después de un par de derrotas en la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo.

Sebastian Berhalter ha comenzado siete de los últimos ocho partidos de Estados Unidos, avanzando hacia las 44 apariciones de su padre. Nació en Londres en 2001, cuando su padre estaba en el Crystal Palace.

Estuvo en las academias juveniles del Hammarby de Suecia y Columbus cuando su padre entrenaba esos clubes, jugó en 2019 en Carolina del Norte (la antigua universidad de su padre) e hizo su debut profesional para Columbus en 2020.