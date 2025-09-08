Surinam sorprende a El Salvador y toma la cima del Grupo A en Eliminatorias Concacaf

La Selección de Surinam dio un paso firme en el Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 al imponerse 2-1 sobre El Salvador en un duelo muy disputado. Con este resultado, los surinameses escalan a la cima del sector con 4 puntos, mientras que los salvadoreños se quedan en la segunda posición con 3 unidades.

En un partido equilibrado en cuanto a remates y ocasiones, la efectividad de Surinam marcó la diferencia. Los dirigidos por Aron Winter aprovecharon sus momentos para golpear primero y luego sellar la victoria, pese al intento de reacción de los locales en los minutos finales.

El Salvador no pudo con Surinam en casa | IG: @laselecta_slv

El Salvador con poca respuesta

El encuentro comenzó con intensidad y pronto Surinam tomó ventaja gracias al tanto de Radinio Balker al minuto 12, poniendo contra las cuerdas a El Salvador que, con el apoyo de su afición, buscó equilibrar las acciones sin éxito en la primera parte. La posesión estuvo dividida, aunque la visita fue más precisa con el balón.

En la segunda mitad, El Salvador encontró el empate tras un autogol de Anfernee Dijksteel al 73’, lo que encendió las esperanzas cuscatlecas; sin embargo, la alegría duró poco, ya que Dhoraso Moreo Klas anotó al 81’ para devolverle la ventaja a Surinam y firmar un triunfo clave en su camino hacia la clasificación mundialista.

Surinam toma la cima

Con este triunfo, Surinam lidera el Grupo A con 4 puntos tras dos partidos disputados, producto de una victoria y un empate. Le sigue El Salvador con 3 unidades, mientras que Panamá suma 2 puntos y Guatemala cierra con 1, en un sector que promete ser muy parejo hasta el final.

Los números del partido también reflejaron la paridad entre ambas selecciones: 10 remates para cada equipo, aunque Surinam fue más certero con 4 disparos a portería frente a los 3 de El Salvador. La visita también dominó la posesión con 56% y alcanzó un 85% de precisión en los pases, lo que le permitió manejar mejor los tiempos del encuentro.

El Estadio Cuscatlán fue la sede del partido | X: @Concacaf