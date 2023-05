Los equipos de la Liga MX han dominado en la Liga de Campeones de la Concacaf a lo largo de sus 57 ediciones, pues han ganado 37 títulos.

El equipo más laureado es el América, con siete trofeos, el primero lo consiguió en 1977 y el más reciente en 2016.

En el segundo lugar está el Cruz Azul, que ha ganado seis veces este torneo, seguido por el Pachuca y el Monterrey, que lo han hecho tres veces.

Los celestes fueron los primeros en ser tricampeones de este certamen, lo hicieron en 1969, 1970 y 1971, bajo las órdenes de Raúl Cárdenas. Los regiomontanos los emularon, se coronaron en 2011, 2012 y 2013, siendo dirigidos por Víctor Manuel Vucetich.

Costa Rica es el segundo país con más títulos. Deportivo Saprissa ha ganado tres, el Alajuelense dos y el Cartaginés uno.

Estados Unidos y El Salvador están en la tercera plaza, con tres títulos. Los otros 10 se reparten entre Surinam, Guatemala, Trinidad y Tobago, Honduras y Haití, cada uno con dos campeonatos cada uno.

Los equipos de la Liga MX tuvieron una hegemonía durante 16 años, ganaron este torneo desde el 2006 hasta el 2021.

La buena racha se acabó el año pasado, luego de que el Seattle Sounders le ganó por un marcador global de 5-2 a los Pumas.

FINALES DE LA LIGA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF

Edición Final Campeón

1962 - Chivas 6-0 Comunicaciones Chivas

1963 - Racing Haitien (Lo declararon campeón porque Chivas no pudo jugar la final por preparar su primera gira en Europa)

1967 - Alianza 8-5 Jong Colombia Alianza

1968 - Toluca (Descalificaron al Aurora y Transvaal y Toluca no tuvo rival para la final)

1969 - Cruz Azul 1-0 Comunicaciones Cruz Azul

1970 - Cruz Azul (Le dieron el campeonato luego de que Saprissa y Transvaal se retiraron por causas económicas)

1971 - Cruz Azul 5-1 Alajuelense Cruz Azul

1972 - Olimpia 1-0 Robin Hood Olimpia

1973 - Transvaal (Lo declararon campeón porque el Saprissa abandonó el torneo)

1974 - Municipal 4-2 Transvaal Municipal

1975 - Atlético Español 5-1 Transvaal Atlético Español

1976 - Águila 8-3 Robin Hood Águila

1977 - América 2-1 Robin Hood América

1978 - Leones Negros, Comunicaciones y Defence Force (Los equipos no se pudieron poner de acuerdo para jugar y los declararon campeones a los tres)

1979 - Deportivo FAS 8-1 Jong Colombia Deportivo FAS

1980 - Pumas (Campeón por sumar más puntos en un triangular)

1981 - Transvaal 2-1 Atlético Marte Transvaal

1982 - Pumas 3-2 Robin Hood Pumas

1983 - Atlante 6-1 Robin Hood Atlante

1984 - Violette (Le dieron el campeonato porque Chivas y New York Pancyprian-Freedoms no jugaron la última ronda)

1985 - Defence Force 2-1 Olimpia Defence Force

1986 - Alajuelense 4-2 Transvaal Alajuelense

1987 - América 3-1 Defence Force América

1988 - Olimpia 4-0 Defence Force Olimpia

1989 - Pumas 4-1 Pinar del Río Pumas

1990 - América 8-2 Pinar del Río América

1991 - Puebla 4-2 Police Puebla

1992 - América 1-0 Alajuelense América

1993 - Saprissa (Campeón por sumar más puntos en un cuadrangular)

1994 - Cartaginés 3-2 Atlante Cartaginés

1995 - Saprissa (Campeón por sumar más puntos en un cuadrangular)

1996 - Cruz Azul (Campeón por sumar más puntos en un cuadrangular)

1997 - Cruz Azul 5-3 LA Galaxy Cruz Azul

1998 - DC United 1-0 Toluca DC United

1999 - Necaxa 2-1 Alajuelense Necaxa

2001 - LA Galaxy 3-2 Olimpia LA Galaxy

2002 - Pachuca 1-0 Morelia Pachuca

2003 - Toluca 5-4 Morelia Toluca

2004 - Alajuelense 5-1 Saprissa Alajuelense

2005 - Saprissa 3-2 Pumas Saprissa

2006 - América 2-1 Toluca América

2007 - Pachuca 2 (7)-2 (6) Chivas Pachuca

2008 - Pachuca 3-2 Saprissa Pachuca

2008-2009 - Atlante 2-0 Cruz Azul Atlante

2009-2010 - Pachuca 2-2 Cruz Azul Pachuca

2010-2011 - Monterrey 3-2 Real Salt Lake Monterrey

2011-2012 - Monterrey 3-2 Santos Laguna Monterrey

2012-2013 - Monterrey 4-2 Santos Laguna Monterrey

2013-2014 - Cruz Azul 1-1 Toluca Cruz Azul

2014-2015 - América 5-3 Montreal Impact América

2015-2016 - América 4-1 Tigres América

2016-2017 - Pachuca 2-1 Tigres Pachuca

2017-2018 - Chivas 3 (4)-3 (2) Toronto Chivas

2018-2019 - Tigres 1-2 Monterrey Monterrey

2019-2020 - Tigres 2-1 Los Angeles FC Tigres

2021 - Monterrey 1-0 América Monterrey

2022 - Seattle Sounders 5-2 Pumas Seattle Sounders

