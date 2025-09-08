Eliminatorias Mundial 2026 UEFA: Resultados del lunes 8 de septiembre

Los equipos europeos comenzaron su camino rumbo al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Europa fue la última confederación en arrancar la fase final de sus eliminatorias y en esta Fecha FIFA de septiembre se disputaron los primeros encuentros clave.

El formato contempla seis grupos de cuatro selecciones y seis grupos de cinco, de los cuales saldrán los primeros 12 clasificados de manera directa. Posteriormente, habrá un playoff europeo que definirá a los últimos cuatro boletos disponibles para la justa mundialista.

Resultados del lunes 8 de septiembre en las Eliminatorias de Europa

Suiza 3-0 Eslovenia (Grupo B):

En el St. Jakob-Park de Basilea, la selección suiza no tuvo problemas para imponerse con autoridad a Eslovenia. Con este resultado, Suiza llegó a 6 puntos y se coloca como líder de su grupo.

Bielorrusia 0-2 Escocia (Grupo C):

La escuadra británica consiguió una victoria importante que le permite igualar con 4 puntos a Dinamarca. Escocia sueña con regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998.

Gibraltar 0-1 Islas Feroe (Grupo L)

Pese a jugar como local, Gibraltar no pudo aprovechar la oportunidad y cayó ante las Islas Feroe, que suman 6 unidades. Sin embargo, los isleños están prácticamente fuera de la contienda en un sector donde Croacia y República Checa pelean el liderato.

Lo que viene en la clasificación europea al Mundial 2026

Con apenas el inicio de la primera ronda, las selecciones europeas buscan liderar sus grupos en formato todos contra todos para acceder directamente a la fase de grupos del Mundial 2026. La competencia promete emociones fuertes, especialmente con selecciones históricas luchando por su regreso a la máxima cita del futbol.

