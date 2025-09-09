"Hay que meterle pantaloncitos": El consejo de Cuauhtémoc Blanco para el Tri rumbo al Mundial 2026

Cuauhtémoc Blanco, una de las máximas leyendas de la Selección Mexicana, habló sobre lo que el equipo de Javier Aguirre necesita para llegar lejos en el Mundial 2026, torneo en el que México será uno de los tres países anfitriones. En entrevista para el programa Faitelson Sin Censura, el Cuauh compartió su visión sobre el futuro del Tri y también opinó sobre la posibilidad de naturalizar a Álvaro Fidalgo para vestir la camiseta nacional.

Blanco fue directo con lo que él cree que le falta al Tri | Imago7

"Hay que meterle pantaloncitos"

El exfutbolista, que disputó tres Copas del Mundo con México, aseguró que esta es una oportunidad histórica para los jugadores de la Selección. "Yo creo que lo que tú dices, David, tienen una gran oportunidad. Estamos aquí en mi país", comentó

Al reflexionar sobre lo que significaría jugar un Mundial en territorio mexicano, añadió con pasión: "Yo me tiraba hasta de cabeza, cabr*n, pero me tiraba de cabeza, pero en dos minutos… tienen una gran oportunidad", resaltó.

Cuauh piensa que al Tri le faltan "pantaloncitos" | Imago7

Blanco fue directo al señalar qué debe hacer el Tri para superar la barrera del quinto partido. "Estamos de local y vas a tener todo a favor. Hay que meterle nada más lo que todos sabemos. Hay que meterle pantaloncitos, correr los 90 minutos, no cometer errores, estar pendiente del compañero y no cometer errores. Yo creo que los Mundiales los hemos perdido y no hemos calificado el quinto partido por los errores que hemos cometido", enfatizó.

Cuauh abre la puerta a Fidalgo en la Selección

El histórico del América también respondió sobre la posibilidad de que Álvaro Fidalgo pueda reforzar al Tri en caso de obtener la nacionalidad mexicana. La pregunta llegó de parte de David Faitelson, quien planteó: "¿Tú lo naturalizarías para jugar en la selección?".

Fidalgo podría ser un 'refuerzo' para la Selección Mexicana | Imago7

La respuesta de Blanco no dejó dudas: "Sí, es un jugadorazo". Con estas palabras, el exjugador dejó clara su postura respecto a sumar talento extranjero que pueda marcar la diferencia en la Selección Mexicana, en un contexto donde la calidad y la disciplina serán fundamentales para lograr un papel histórico en la Copa del Mundo de 2026.