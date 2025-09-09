Partidos de hoy 9 de septiembre de 2025

La actividad de la Fecha FIFA continúa y varios grandes partidos vienen con ella. El cierre de las Eliminatorias en Conmebol, acción dentro de UEFA y el partido amistoso de la Selección Mexicana. Todo esto y más en la agenda de este martes 9 de septiembre. A continuación te mostramos los encuentros a seguir este día.

UEFA y su actividad

Dentro de los juegos más destacados en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo están los de UEFA, con grandes partidos y grandes figuras. Noruega recibirá en tierras nórdicas a Moldavia para alejarse aún más de Italia, su más cercano perseguidor en el Grupo I.

Por si fuera poco, Cristiano Ronaldo y Portugal visitarán Hungría para reafirmar su gran momento. Inglaterra con Harry Kane y compañía viajarán a Serbia; mientras que Francia y Kylian Mbappé recibirán a Islandia.

Selección Mexicana y el cierre del tour

El cuadro de Javier Aguirre volvió a dejar un amargo sabor a todos los aficionados, aunque aún tiene la oportunidad de cambiar la historia. México tendrá otro partido de gran nivel ante Corea del Sur, quien derrotó con facilidad a Estados Unidos.

Cierre en Conmebol

Bolivia y Venezuela buscarán su boleto al repechaje de la Copa del Mundo en la última jornada de las eliminatorias de Conmebol. Sin embargo, uno de los duelos más atractivos es el de Ecuador vs Argentina.

