Aguirre mueve sus piezas: 8 cambios para enfrentar a Corea del Sur

Javier Aguirre decidió sacudir el once titular y realizar ocho modificaciones en la alineación de la Selección Mexicana para medirse ante Corea del Sur, en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.

El ‘Vasco’ apostó por darle rotación a su plantilla y presentar un equipo renovado, en el que destaca la presencia de Hirving Chucky Lozano como titular, uno de los hombres de mayor experiencia y peso ofensivo en el Tricolor.

Será titular | IMAGO7

Tala Rangel; Rodrigo Huescas, Sánchez Purata, Johan Vásquez; Erik Lira, Marcel Ruiz, Mateo Chávez, Erick Sánchez; Germán Berterame, Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

Con este planteamiento, Aguirre busca mantener la competencia interna y probar variantes tácticas de cara a los próximos compromisos oficiales.

Hicieron ocho cambios | IMAGO7