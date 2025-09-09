¡Dura baja! México no contará con César Montes para enfrentar a Corea del Sur

La Selección Mexicana tendrá una dura baja para el encuentro ante Corea del Sur en el cierre de esta Fecha FIFA. Javier Aguirre no podrá contar con la presencia de César Montes por ver la roja en el empate ante Japón.

El defensa mexicano se fue a las regaderas en los últimos minutos del juego tras trastabillar a un rival tras un ataque en el que la defensa mexicana quedó desbalanceada y prometía para ser una ocasión clara de gol sobre el marco de Malagón.

César Montes l IMAGO7

Cabe mencionar, que anteriormente en duelos amistosos; una expulsión no repercutía en el siguiente juego y o había sanción como tal; sin embargo, el reglamento se modificó recientemente y ahora hasta se podría implementar sanciones adicionales.

Sancionado por FIFA

“Cualquier jugador u oficial del plantel que reciba una tarjeta roja se perderá el siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales, como una suspensión adicional o una multa”, resalta el nuevo comunicado.

Antes esto y para la confirmación de la suspensión la Federación Mexicana de Futbol recibió el correspondiente aviso sobre el partido de suspensión para César Montes tras la expulsión.

Selección Mexicana l IMAGO7

Posible reemplazo

Javier Aguirre no contará con César Montes y tendrá que echar mano de Jesús Chiquete Orozco o Juan José Sánchez Purata para acompañar a Johan Vásquez para el duelo ante Corea del Sur en el Geodis Park.

México l IMAGO7