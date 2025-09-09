Jürgen Damm revela que rechazó ir a Europa: 'Prioricé lo económico'

Jürgen Damm, jugador del Oakland Roots de la USL, habló de lo cerca que estuvo de migrar a Europa; sin embargo, recalcó que priorizó el tema económico para mantenerse en el futbol mexicano ante el interés de equipos de España e Italia.

“Fue un tema personal en el que prioricé en su momento un mejor contrato económico. Pude ir a España e Italia, en concreto estuvo detrás de mí el Getafe, Leganés, pero era menos de la mitad del sueldo que percibía en Atlanta y Tigres”, mencionó en una entrevista a mediotiempo.

Liga MX l IMAGO7

Decisión propia

Damm deslindó a los directivos de ese posible traspaso y catapultó que fue decisión propia: “Entonces fue un tema personal en el yo lo decidí. Muchas veces se les cuestionó a los directivos, pero yo iba a llegar libre y en su momento prioricé el tema económico”.

Damm con Tigres l IMAGO7

Dios lo llevó al América

Jürgen Damm también reveló que Chivas lo buscó en su momento; sin embargo, no se concretó nada y agradece porque resaltó que Dios le tenía un equipo reservado como el América.

“Tres veces me contactaron conmigo. Pachuca me dijo que ofrecieron nueve millones de dólares más dos jugadores y Pachuca no quiso y luego Tigres puso más dinero que eran 10 millones más dos jugadores”, recalcó.

Sin embargo, continuaron las ofertas posteriormente: “La segunda con Tomás Boy y la última vez fue con Ricardo Peláez y tampoco se hizo , los tiempos de Dios son perfectos porque después me habló América y yo siempre quise jugar ahí”.

Con el Tri l IMAGO7