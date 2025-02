Jürgen Damm, exjugador de Tigres y América, firma en con equipo de Estados Unidos

Regresa a Estados Unidos. Tras haber pasado los últimos dos años en la Liga MX, Jürgen Damm regresa al futbol estadounidense para jugar con los Oakland Roots de la USL Championship, la segunda división del país.

El extremo mexicano pasó las últimas tres temporadas con Atlético de San Luis, equipo con el que su participación fue a la baja. La última campaña tan sólo jugó en un partido para un total de 25 minutos.

Dejó al Atlético de San Luis | IMAGOL

Damm también cuenta con experiencia en América, equipo con el que tampoco encontró la regularidad. Previo a su paso con las Águilas, el delantero también jugó con Tigres, equipo con el que encontró mayor éxito, Pachuca y Tecos, equipo con el que inició su carrera profesional.

Ahora el jugador de 32 años regresa al futbol estadounidense. Entre el 2020 y el 2021 Damm 27 partidos en la MLS con el Atlanta United, donde sólo logró colaborar en cuatro goles con cuatro asistencias.

Brilló con Tigres | IMAGOL

El equipo hizo oficial la contratación del futbolista mexicano en redes sociales comentando, “Anunciamos el fichaje del extremo internacional mexicano Jürgen Damm, de 32 años, quien ha sido convocado 12 veces a la selección nacional. Damm es cuatro veces campeón de la Liga MX y fue incluido en el Mejor XI de la Liga MX en 2015”

Por su parte el estratega del equipo, Gavin Glinton, comentó, "Estamos muy emocionados de incorporar a un jugador de la calidad y capacidad de Jürgen. Su trayectoria y experiencia hablan por sí solas. Ha ganado al más alto nivel en nuestra región y ha representado a una de las selecciones nacionales más reconocidas del mundo".

DAMM 😤



Oakland Roots SC announces the signing of 32-year-old Mexican international winger @jurgendammr25, a 12-time capped national team player. Damm is a four-time Liga MX champion and was named to the 2015 Liga MX Best XI.



“We are very excited to bring in a player of… pic.twitter.com/iqDBfbDbC5

— Oakland Roots (@oaklandrootssc) February 12, 2025