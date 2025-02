Alan Mozo no estará en el duelo ante Cibao debido a molestias en el tobillo

El defensor de Chivas, Alan Mozo se perderá el encuentro de este miércoles ante Cibao de República Dominicana, debido a que el futbolista presentó molestias en el tobillo, por lo que el cuerpo técnico determinó no considerarlo para evitar una lesión mayor.

Chivas no contará con el defensa | IMAGO 7

El lateral derecho del Rebaño no estará en el juego de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf está tarde en la cancha del Estadio Akron, debido a que no se encuentra en optimas condiciones, por lo que Óscar García determinó no considerarlo con la intención de tenerlo recuperado en el duelo del sábado ante Toluca.

¿Quién cubrirá la baja de Alan Mozo con Chivas?

Ante la ausencia de Mozo, Chivas convocó por primera ocasión con el primer equipo al mediocampista del Tapatío, Saúl Zamora, quien tras su destacada actuación en la Liga de Expansión fue considerado por García para formar parte del plantel de 23 elementos convocados para el duelo de esta noche.

Mozo causará baja para el compromiso de Concachampions | IMAGO 7

Guadalajara tendrá que buscar ganar el encuentro para asegurar el pase a la siguiente fase o conseguir un empate sin anotaciones, luego de que el gol de visitante es criterio de desempate, por lo que la única manera de quedar eliminado Chivas es a través de igualar por más de dos goles o ser derrotados por el Cibao.

¿A qué hora es el compromiso de Chivas ante Cibao?

El partido en el Estadio Akron está programado para este miércoles a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). En caso de que el partido finalice 1-1, para un 2-2 global, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y de persistir el empate habrá tiros penales.

Mozo no estará en el compromiso de este miércoles | IMAGO 7