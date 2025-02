Los puntos claves a trabajar en la alcaldía Coyoacán y el Estadio Azteca de cara al Mundial 2026

Falta poco más de un año para que se celebre la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que los preparativos no se detienen para poder tener el gran evento que se espera, pues los ojos del mundo estarán sobre estos tres países.

Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde de Coyoacán, habló al respecto, pues hay que recordar que el Estadio Azteca pertenece a esta alcaldía en la Ciudad de México y será un inmueble que reciba por tercera ocasión el máximo evento en el mundo del futbol.

Los ejes a trabajar

“Estamos trabajando sobre 3 ejes básicos. 1 la movilidad, 2 los servicios urbanos y 3 el turismo. Estamos trabajando sobre la primer milla, en donde los servicios urbanos se están viendo reforzados y en el pueblo Santa Úrsula estamos reforzando aún más estos temas”.

Contacto con FIFA

“Hemos estado en comunicación con la gente del Estadio Azteca, con la gente del Gobierno de la Ciudad de México, en donde se va a organizar un comité de Copa del Mundo, incluso que tenemos ya en la alcaldía. Nosotros, a parte de ver el tema de movilidad, de servicios urbanos y de turismo, estamos haciendo planes tácticos, estratégicos, para que estemos más seguros, para tener un mejoramiento y un entorno urbano más preciso”.

Presupuesto especial para Copa del Mundo

“Hasta el momento nosotros tenemos nuestro presupuesto que la Cámara de Diputados, la Jefa de Gobierno tuvo a bien designar a nuestra marcación, sin embargo, no conocemos si va a haber un presupuesto adicional para Copa del Mundo… En el presupuesto ordinario no contamos, hasta el día de hoy, con una designación hacia la Copa del Mundo. Sin embargo, vamos a tener ya reuniones en un futuro cercano, en donde pues por supuesto que todos estos temas se van a tocar”.

Estacionamiento

“No va a haber estacionamiento en el Estadio Azteca para las personas que lleguen, van a ser autobuses que van a estar en estacionamientos satélites y evitar un tránsito de vehículos que no permitan una movilidad adecuada a los vecinos y a los visitantes”.

“Entiendo que no va a haber estacionamiento incluso el estacionamiento del Estadio Azteca va a ser para la movilidad peatonal dentro del estadio, en la explanada también, pero también para el FIFA Fest que se va a llevar a cabo y los estacionamientos satélites, yo me imagino, que se están cabildeando con la Ciudad de México, de lo cual nosotros, vamos a estar enterados… Se están organizando muy bien porque hay muchos estacionamientos satélites alrededor, yo me imagino, todavía no lo comento como una definición ya tomada, porque no lo sé. Pero está Perisur, está Gransur, está CU, hay muchísimos estacionamientos a nuestro alrededor”.

¿Qué tanto se remodelará?

“Me parece que va a ser imponente lo que se va a ver, se está poniendo la corona del Estadio Azteca, la vista que va a tener, lo que vamos a ver nosotros por fuera va a ser esplendoroso”. “La salida de los jugadores por el medio del campo como se hace en Europa, pues se están tomando modelos de nivel internacional exitosos” compartió.

Fecha en que terminan el Estadio

“No, pero estoy a la expectativa y estamos muy contentos de ver cuándo se va a dar la reinauguración, por supuesto entendemos que la reinauguración será previo a la Copa del Mundo”.

Es así como continúan los preparativos para la Copa del Mundo del 2026, donde México jugará un papel fundamental, al recibir este magno evento por tercera ocasión en la historia, teniendo al Estadio Azteca como el gran ícono para el país.

