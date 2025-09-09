Histórico de Estados Unidos consideró que México llegará más lejos en el Mundial 2026

Falta menos de un año para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero varios analistas y exjugadores ya se aventuraron en dar sus pronósticos. En este sentido, el exseleccionado de Estados Unidos, DaMarcus Beasley, ve un panorama favorable para la Selección Mexicana.

Familiarizado con el juego del Tri, al cual enfrentó constantemente entre Clasificación de la Concacaf, Copa Oro y amistosos, el exlateral consideró que el combinado azteca llegará más lejos que el de las Barras y las estrellas. "Al día de hoy… México”.

Beasley dio un pronóstico favorable para el Tri | MEXSPORT

“Ahorita, en este momento. Voy a decir que México, ellos van a llegar más lejos que Estados Unidos”, declaró elexseleccionado estadounidense en entrevista con ESPN, y consideró que los dos superan la Fase de Grupos. "Después, no sé, yo creo que tal vez cuartos de final, serán más equipos, creo que van a salir del grupo”.

Beasley defiende a Pochettino

Por otra parte, DaMarcus dio su opinión sobre Mauricio Pochettino como seleccionador estadounidense. Reconoció que en general el equipo atraviesa un momento complicado, por lo que no le resultará sencillo. "Es muy difícil para él, en este momento, obviamente todo lo que pasa en el equipo es negativo, para los fans, para los medios".

Beasley opinó sobre la actualidad de Estados Unidos | MEXSPORT

"Él tiene un trabajo difícil, pero para mí está haciendo un buen trabajo. Todavía no sabe quiénes son los jugadores en qué confiar, pero poco a poco, pero este entrenador es inteligente, tiene experiencia, yo creo que él va a estar muy bien en el Mundial, pero está en un momento muy difícil, creo que puede mejorar con más tiempo”, finalizó.

DaMarcus enfrentó en varias ocasiones a México | MEXSPORT