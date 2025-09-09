Sudáfrica posterga su clasificación al Mundial 2026 con empate ante Nigeria, que sigue con vida

La Selección de Sudáfrica dejó ir la oportunidad de amarrar su boleto a la Copa Mundial de 2026 y tendrá que esperar hasta octubre para definir el Grupo C de las eliminatorias de la Confederación Africana de Futbol (CAF). Los dirigidos por Hugo Broos en casa contra Nigeria, que con el punto mantiene vivas sus esperanzas de al menos ir al repechaje.

Los Bafana Bafana llegaron al compromiso Free State Stadium con la oportunidad de regresar a la justa mundialista, 16 años después de su última participación, cuando Sudáfrica fue sede del torneo de la FIFA. Sin embargo, un gol de Calvin Bassey justo antes del descanso les quitó la victoria.

Nigeria salvó el empate ante Sudáfrica | AP

Nigeria saca empate que les da la vida

Tras un servicio filtrado, Mohau Nkota le ganó la espalda a la zaga por banda derecha y mandó un centro raso y potente que William Troost-Ekong desvió al fondo de su propio arco en su intento por despejar. Con ello los locales lograron la ventaja al minuto 25, pero no pudieron mantenerla hasta el medio tiempo.

Cuando faltaba un minuto para el descanso, Fisayo Dele-Bashiru llegó a línea de fondo y sacó un centro para Calvin Bassey. El defensa de Fulham le ganó el espacio a Siyabonga Ngezana y Zuko Mdunyelwa, para rematar cruzado dentro del área chica.

Para el segundo tiempo ambas selecciones buscaron con intensidad el gol de la ventaja, pero sin lograr imponer condiciones. El juego se volvió trabado en medio campo e incluso hubo un conato de bronca en las bancas al 73', pero sin nada más que lamentar.

Bassey empató el juego antes del descanso | AP

Con este empate, y a la espera de lo que haga Benín contra Lesoto, Sudáfrica se mantiene líder del Grupo C con 17 puntos y está a otra igualada de amarrar su boleto. Mientras que Nigeria se colocó por ahora en el segundo puesto, lo que lo mandaría a Play-offs, pero necesita que los benineses pierdan el compromiso de esta tarde.

¿Cuándo es el siguiente partido de Sudáfrica y Nigeria?

Tras el empate de este martes, los Bafana Bafana visitarána Zimbabue en el primer partido de la Fecha FIFA de octubre, programado para el lunes 6. En el juego de ida de la eliminatoria, Sudáfrica se impuso 3-1 en casa.

Nigeria no pierde esperanza de al menos meterse en Play offs | AP

Ese mismo día las Súper Águilas se enfrentarán como visitantes a Lesoto. Los Likuena sacaron el empate a un gol en Nigeria en la Jornada 1 del torneo de la CAF, por lo que no serán rival sencillo.

Mientras que el lunes 13 de octubre finalizará la actividad de la eliminatoria. Sudáfrica recibirá a Ruanda, que en la Jornada 2 se impuso 2-0 en casa; mientras que Nigeria hará lo propio contra Benín en Abuya; los Guepardos ganaron 2-1 contra las Águilas en condición de local y es un partido que puede definir la eliminatoria.

El empate a un gol apretó la eliminatoria en la CAF | AP