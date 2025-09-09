Oficial: Fenerbahce y Edson Álvarez tienen nuevo técnico tras salida de José Mourinho

Fenerbahçe SK anunció este martes el fichaje de Domenico Tedesco como nuevo director técnico, tras la salida de José Mourinho, quien dejó el cargo luego de la eliminación en el playoff de la Champions League. El club turco, donde milita el mexicano Edson Álvarez, ya tiene nuevo timonel para la próxima temporada.

El mexicano tiene nuevo estratega, aunque se lesionó con el Tri | X: @fenerbahce

“El entrenador, con el que se ha llegado a un acuerdo para firmar un contrato de 2 años, estará asistido por Gökhan Gönül, uno de nuestros antiguos capitanes que vistió nuestra camiseta a rayas durante muchos años. Los detalles sobre la ceremonia de firma de nuestro nuevo equipo técnico se compartirán más adelante”, informó el club en un comunicado oficial.

Intentaron fichar a Zidane antes de cerrar a Tedesco

Antes de confirmar al técnico alemán, el Fenerbahçe intentó fichar a Zinedine Zidane, pero el francés declinó la oferta. De acuerdo con fuentes cercanas al club, Zidane es consciente de que es el principal candidato para suceder a Didier Deschamps al frente de la selección de Francia tras el Mundial de 2026.

Tedesco será el nuevo estratega de Fenerbahce | X: @fenerbahce

Una carrera marcada por récords de juventud

Con 39 años, Tedesco se convierte en uno de los entrenadores más jóvenes en dirigir al club de Estambul. Inició su carrera profesional con el Erzgebirge Aue, y posteriormente fue contratado por el Schalke 04, donde hizo historia al convertirse en el entrenador más joven del club. En su primera temporada, llevó al equipo a los octavos de final de la Champions League.

Luego dirigió al Spartak de Moscú, y más adelante al RB Leipzig, donde continuó su desarrollo como estratega. Su experiencia más reciente fue al frente de la selección nacional de Bélgica, cargo que asumió en reemplazo de Roberto Martínez. Sin embargo, abandonó el puesto en enero de este año, siendo sustituido por el francés Rudi García.

Tedesco se quedó sin equipo en enero de este año | X: @fenerbahce