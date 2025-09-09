Cristiano Ronaldo apunta a jugar contra Estados Unidos en marzo: ¿Sí viene a México?

Diversos medios estadounidenses han confirmado que hay platicas avanzadas para que CR7 y Portugal pueda jugar contra ellos antes del Mundial

Marcos Olvera García
9 de Septiembre de 2025
Portugal podría jugar un amistoso contra Estados Unidos
Portugal podría jugar un amistoso contra Estados Unidos | AP

Cristiano Ronaldo podría jugar en las sedes de la Copa del Mundo antes de que comience el Mundial de Norteamérica en 2026, así se ha reportado en Estados Unidos, pues, la selección de las barras y las estrellas apunta a tener un partido amistoso contra Portugal en marzo del siguiente año.

En caso de concretarse, este sería el sexto partido en la historia en donde Portugal y Estados Unidos se enfrenten, aunque (si Portugal tiene que jugar el repechaje de UEFA) la oportunidad de ver a CR7 en las canchas del vecino país del norte, tendrá que esperar al verano del 2026.

Estados Unidos perdió ante Corea | AP



Los reportes también ponen a Bélgica como otro rival para la selección que dirige Mauricio Pochettino, recordando que los estadounidenses han perdido los últimos siete enfrentamientos contra las selecciones top 30 en el ránking FIFA.

La última vez que Portugal y Estados Unidos se enfrentaron, en partido amistoso, fue en 2017 donde los lusos empataron frente a la selección de las barras y las estrellas, estos dos países solo se han enfrentado en dos ocasiones de manera oficial, ambas en Copa del Mundo, con una victoria y un empate en favor de los Estados Unidos.

Pochettino | @Yandy_World



¿Cristiano Ronaldo si viene a México?

La selección de Portugal, que podría jugar un amistoso contra Estados Unidos, también apunta a ser el país con el que el Tricolor reabra las puertas de la cancha del Estadio Azteca, la posibilidad se abre si se confirma que Cristiano Ronaldo y compañía jugarán en el vecino país del norte.

El curioso cambio que tendrá Erling Haaland con su nombre en la Selección de Noruega
