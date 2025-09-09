El curioso cambio que tendrá Erling Haaland con su nombre en la Selección de Noruega

Noruega vive un sueño en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 de la mano de Erling Haaland, el jugador del Manchester City es la gran figura que ha puesto al seleccionado en la parte alta del Grupo I con marca perfecta.

Sin embargo, el delantero podría cambiar su nombre en su camiseta con el combinado noruego, el Haaland acompañando su dorsal tendrá una modificación y añadirá el apellido materno de cara al juego ante Moldavia.

Haaland l AP

A falta de hacerse oficial el noruego llevará en su espalda el Braut Haaland por decisión personal; Braut por su madre y Haaland por su padre, una situación que no es tan inusual en el futbol ya que varios jugadores han hecho algo similar.

Jugadores con apellido materno

Algunos de los jugadores se han hecho famosos por llevar el apellido materno; Yannick Carrasco se consolidó como estrella en el Atlético de Madrid cuando en algún se conoció como Yannick Ferreira Carrasco.

Aitana Bonmatí, es otro ejemplo; la jugadora del FC Barcelona lleva el apellido de su madre debido a una decisión de sus propios padres quienes lucharon en un acto de reivindicación de igualdad de género.

Eliminatorias l AP

Noruega con paso perfecto

Noruega se enfrentará a Moldavia en su quinto juego dentro de las Eliminatorias, hasta ahora tiene marca perfecta con cuatros victorias cosechando 12 unidades y hace no mucho terminó goleando a Italia para mantenerse en el liderato.

Erling Haaland l AP