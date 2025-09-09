Santiago Giménez rescata el empate ante Corea del Sur con un golazo

La Selección Mexicana logró empatar empate con un gol en tiempo añadido

Iliany Aparicio
9 de Septiembre de 2025
Santiago Giménez rescata el empate ante Corea del Sur con un golazo
Marcó un golazo | MEXSPORT

La Selección Mexicana empató 2-2 con gol de último minuto con un golazo a cargo de Santiago Giménez. Además de Raúl Jiménez quien también se hizo presente en el marcador.

El equipo dirigido por Javier Aguirre se adelantó en el marcador al minuto 22 gracias a Raúl Jiménez, quien con un remate de cabeza al más puro estilo de Jared Borgetti abrió el marcador. Rodrigo Huescas fue el encargado de asistir al delantero, que con este gol llegó a 44 en su cuenta personal con el Tricolor, quedando a solo dos de alcanzar la histórica marca de 46 de Borgetti.

Adelantó al Tri | MEXSPORT

Sin embargo, Son Heung-Min empató al minuto 65 con una volea que sorprendió a Tala Rangel, y apenas diez minutos después, Oh Hyeon-gyu concretó la remontada al 75. En un lapso de solo nueve minutos y 41 segundos, los “Tigres de Asia” le dieron la vuelta al encuentro.

Santiago Giménez en los últimos minutos tuvo el segundo, pero el arquero Kim Seung-Gyu atajó de manera magistral.

Lograron la remontada | MEXSPORT

Sin embargo, no se quedaría con los brazos cruzados y el canterano de Cruz Azul anotó al minuto 90+4, con una asistencia de Jorge Sánchez.

El juego en los últimos minutos fue de locura, pero el combinado azteca logró el empate ante Corea del Sur.

Marcó un golazo | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Aguirre mueve sus piezas: 8 cambios para enfrentar a Corea del Sur

Selección Mexicana | 09/09/2025

Aguirre mueve sus piezas: 8 cambios para enfrentar a Corea del Sur
Dan a conocer lesión de Edson Álvarez

Selección Mexicana | 09/09/2025

Selección Mexicana da a conocer gravedad de lesión de Edson Álvarez
Histórico de la Selección de Estados Unidos consideró que México llegará más lejos

Selección Mexicana | 09/09/2025

Histórico de Estados Unidos consideró que México llegará más lejos en el Mundial 2026
Te recomendamos
"No es sinónimo de calidad": Javier Aguirre lanza dardo a mexicanos en Europa
Selección Mexicana
Futbol

LO ÚLTIMO

 