Santiago Giménez rescata el empate ante Corea del Sur con un golazo

La Selección Mexicana empató 2-2 con gol de último minuto con un golazo a cargo de Santiago Giménez. Además de Raúl Jiménez quien también se hizo presente en el marcador.

El equipo dirigido por Javier Aguirre se adelantó en el marcador al minuto 22 gracias a Raúl Jiménez, quien con un remate de cabeza al más puro estilo de Jared Borgetti abrió el marcador. Rodrigo Huescas fue el encargado de asistir al delantero, que con este gol llegó a 44 en su cuenta personal con el Tricolor, quedando a solo dos de alcanzar la histórica marca de 46 de Borgetti.

Adelantó al Tri | MEXSPORT

Sin embargo, Son Heung-Min empató al minuto 65 con una volea que sorprendió a Tala Rangel, y apenas diez minutos después, Oh Hyeon-gyu concretó la remontada al 75. En un lapso de solo nueve minutos y 41 segundos, los “Tigres de Asia” le dieron la vuelta al encuentro.

Santiago Giménez en los últimos minutos tuvo el segundo, pero el arquero Kim Seung-Gyu atajó de manera magistral.

Lograron la remontada | MEXSPORT

Sin embargo, no se quedaría con los brazos cruzados y el canterano de Cruz Azul anotó al minuto 90+4, con una asistencia de Jorge Sánchez.

El juego en los últimos minutos fue de locura, pero el combinado azteca logró el empate ante Corea del Sur.

Marcó un golazo | MEXSPORT