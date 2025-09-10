Balance Selección Mexicana: ¿Qué jugadores tuvieron más y menos minutos en esta Fecha FIFA?

Se fue una Fecha FIFA más y Javier Aguirre deberá revisar las conclusiones que le dejaron los empates de la Selección Mexicana ante Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2). Algunos jugadores aprovecharon bien sus oportunidades, mientras que otro tendrán que esforzarse más su valía.

Entre los que trascendió estuvo Erik Lira. El mediocampista de Cruz Azul ingresó en el primer tiempo del compromiso ante los Nipones por la lesión de Edson Álvarez y repitió como titular ante los Tigres de Asia. Con eso fue el segundo jugador con más minutos disputados, con 148, de acuerdo con el registro de Transfermarkt (sin considerar compensación).

El jugador que más minutos tuvo fue Johan Vásquez, titular en ambos juegos y capitán tras la lesión del 'Machín'. El defensa de Génova se consolidó como uno de los pilares rumbo a la Copa Mundial 2026.

Erik Lira fue de los jugadores con más minutos | IMAGO 7

Jugadores con más minutos

Detrás de Lira y Vásquez se encuentra Marcel Ruiz, titular en ambos juegos y con un total de 126 minutos, apenas tres más que Raúl Jiménez. El Lobo de Tepeji también inició los dos juegos y marcó gol ante Corea.

Érick Sánchez, que jugó todo el segundo partido de la Fecha FIFA, completa el Top 5 de jugadores con más actividad con 119 minutos. Por último, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez jugaron ante Japón y entraron de recambio ante Corea para 101 minutos; el segundo con asistencia para Santiago Giménez.

Mientras sin llegar a los 100 minutos se encuentran Hirving Lozano y Germán Berterame, titulares ante los surcoreanos pero con escasos minutos ante los Nipones, y los jugadores que solo disputaron un partido completo: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, César Montes y Juan Purata.

Johan Vásquez fue uno de los inamovibles | IMAGO 7

Los jugadores con menos minutos

Aunque estuvo en los dos partidos, Alexis Vega apenas acumuló 88 minutos y le sigue Mateo Chávez y Rodrigo Huescas, con 79 minutos jugados ante Corea. Orbelín Pineda y Roberto Alvarado sumaron 61 minutos ante Japón, mientras que Santi y Carlos Rodríguez acumularon 54 y 51, respectivamente, en ambos juegos aunque el delantero de AC Milan marcó gol.

Edson Álvarez, por su lesión, es uno de los que menos jugó con apenas 32 minutos, seguido de Diego Lainez con 28. Jesús Chiquete Orozco y Carlos Moreno fueron los únicos que no jugaron para nada.

Santi metió gol ante Corea | IMAGO 7