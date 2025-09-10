"No falta claridad": Hugo Sánchez cuestiona a Javier Aguirre por planteamiento con Selección Mexicana

El exdelantero mexicano criticó el accionar del equipo dirigido por el Vasco

Álex Martínez
10 de Septiembre de 2025
Hugo Sánchez cuestiona a Javier Aguirre
La Selección Mexicana finalizó la Fecha FIFA de septiembre con un empate 2-2 ante Corea del Sur, por lo que las críticas no se han detenido. Una de las más recientes fue la de Hugo Sánchez. 

En la emisión de Futbol Picante de ESPN, el Pentapichichi analizó a fondo el desempeño del Tri tras el empate 2-2 ante Corea del Sur, y ofreció una serie de observaciones tácticas sobre el planteamiento del técnico Javier Aguirre.

El exdelantero mexicano comenzó señalando que al equipo nacional le sigue faltando una identidad táctica clara. “Nos falta tener una claridad en cuanto estilo de juego”, afirmó.

El Tri finalizó la Fecha FIFA con empate a dos ante Corea del sur
A su juicio, el sistema 4-4-2 es más adaptable según las condiciones del rival. "Por ejemplo ayer dije que el 4-4-2 es la postura táctica mejor para poderla acoplar teniendo el rival. Si afloja, puede meter un hombre más o dos hombres más”.

Crítica la falta de coordinación defensiva

Sánchez fue enfático al señalar que el sistema 4-3-3 no favorece a los laterales ni a la coordinación defensiva. “Entonces el 4-3-3, los dos medios de afuera no son laterales, no hay manera de tener coordinación y que te den más pasadas". 

Y añadió que esta falta de estructura afectó directamente el rendimiento defensivo frente a la velocidad del conjunto coreano. “Eso fortalece más a un equipo, tanto así que la defensa se vio limitada por la rapidez y la verticalidad de Corea". 

El Tri no termina de convencer
“Los goles de ellos prácticamente fueron a la espalda de los defensas. No la vi fuerte defensivamente, la vi débil", añadió.

⚽ Falta de profundidad ofensiva y pocas oportunidades para los delanteros

Más allá del aspecto defensivo, también apuntó a la poca efectividad ofensiva de México en comparación con su rival.“Hasta cierto punto en ataque no vi tanta claridad ofensiva porque ellos (Corea del Sur) tuvieron ocasiones más claras de gol". 

Esta carencia de oportunidades claras afecta directamente a los delanteros como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, según explicó. "Necesitan tener unas tres, cuatro ocasiones por delantero, y no las estamos teniendo porque el juego no da esa claridad, ni esa peligrosidad, como los coreanos, a su estilo, las tuvieron", sentenció. 

Hugo consideró que los delanteros necesitan más oportunidades
