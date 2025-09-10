Raúl Jiménez hace un balance positivo tras empates de Selección Mexicana contra Japón y Corea

El delantero de Fulham fue uno de los anotadores del Tri en el compromiso de este martes

Ana Patricia Spíndola Andrade
10 de Septiembre de 2025
Con buenas sensaciones regresará Raúl Jiménez a Fulham, luego de la pausa por la Fecha FIFA y los compromisos con la Selección Mexicana. El atacante marcó gol contra Corea del Sur y se acerca cada vez más a Jared Borgetti como el segundo máximo anotador del Tri. 

"Es siempre importante ayudar al equipo a seguir sumando. Y en lo personal muy contento de haber marcado este gol", declaró Jiménez en entrevista con TUDN, cuando se le cuestionó sobre el significado de su gol ante los Tigres de Asia. 

Favorable enfrentar a rivales mundialista

En general, Raúl consideró que en lo colectivo tuvieron buenas cosas, aunque deben mejorar. No obstante, enfatizó que es bueno tener ese nivel de amistosos, ya que son selecciones que pueden enfrentar en alguna instancia de la Copa Mundial 2026. 

"Es importante siempre tener este tipo de rivales que al final están calificados al mundial, que son rivales que te puedes encontrar ahí, seguir mejorando en todos los aspectos y hacerlo de la mejor manera", añadió. 

México todavía puede mejorar

Por último, reconoció que no están en el nivel que les gustaría, pero consideró que no todo es negativo. "Sacamos muy buenas cosas de ambos partidos, cosas que hay que seguir mejorando, pero así es el futbol". 

"No hay ningún partido fácil, vamos a seguir preparándonos para lo importante que es en un año", finalizó Jiménez, que regresa a la actividad con Fulham el próximo sábado 13 ante Leeds United, aunque no está claro si tendrá actividad. 

