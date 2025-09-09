Santiago Giménez tras 'salvar' al Tri ante Corea del Sur: 'Los goles saben igual, en amistosos o partidos oficiales'

El delantero también respaldó el proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial

Iliany Aparicio

La Selección Mexicana encontró alivio en los botines de Santiago Giménez. El delantero del AC Milan marcó el gol del empate frente a Corea del Sur, sacudiéndose la presión y dejando en claro que cada anotación, sin importar el contexto, tiene el mismo valor para él.

Los goles yo creo que saben igual, tanto en partidos amistosos, en el barrio o en un partido oficial. Nosotros como delanteros disfrutamos mucho cuando hacemos gol, porque ayudamos al equipo. Quiero felicitar al grupo que nunca se rindió ni bajó los brazos. Son rivales mundialistas, partidos muy difíciles, qué bueno que nos podamos medir contra ellos. Le doy la gloria a Dios porque él me la dejó ahí y pude meterla”, expresó

Marcó el gol del empate | MEXSPORT

Más allá del resultado, Giménez destacó la fortaleza del grupo y aprovechó para respaldar al entrenador Javier Aguirre, rumbo al Mundial.

“Estamos muy convencidos de lo que somos como grupo y como equipo. Estamos muy convencidos del Vasco y su cuerpo técnico, creemos que vamos por buen camino. Son rivales muy fuertes que, si no se puede ganar, tampoco se puede perder. Nos vamos con mucho aprendizaje, para eso son estos partidos”, agregó.

Respaldó a Aguirre | MEXSPORT

El atacante también valoró el nivel del rival y subrayó la importancia de mantener la concentración al máximo: “Son duros, van a luchar, van a salir con todo. No nos podemos relajar ningún segundo, tienen jugadores de categoría, debemos estar siempre concentrados”.

Destaca a su equipo | MEXSPORT
