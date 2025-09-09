México vs Corea del Sur EN VIVO Partido Amistoso

Sigue EN VIVO las acciones más importantes de este emocionante encuentro

REDACCIÓN RÉCORD
9 de Septiembre de 2025
SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO:

El Goedis Park de Nashville ya está listo para recibir al Tricolor y a Corea del Sur

Hoy la selección jugará sin dos de sus jugadores clave, Edson Álvarez y César Montes estarán fuera, el primero sufrió una lesión en el partido pasado, mientras que el central fue expulsado.

 

Tras haber empatado ante Japón, la Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y ahora se medirá a Corea del Sur.

Los dirigidos por Javier Aguirre dejaron mucho a deber en la exhibición contra los nipones, por lo que ahora buscarán enmendar la situación y dar a los aficionados un buen espectáculo en Nashville.

Sin embargo, enfrente tendrán un rival muy duro y bastante competitivo que llega motivado luego de vencer con comodidad 2-0 a Estados Unidos.

