Pumas celebra su 71 aniversario: ¿Por qué se celebra el 12 de septiembre?

Este 12 de septiembre, el Club Universidad celebra su aniversario 71, y por medio de sus redes sociales recordaron la fecha; sin embargo, existe una confusión del día exacto en el que los Pumas festejan sus años de vida.

"Un día como hoy, en 1954, Pumas hizo su debut en la 2º división profesional, un momento inolvidable en la historia azul y oro del futbol universitario. ¡Goya!", se lee en las redes sociales del club.

¿Pero por qué no queda claro el día?. Y es que en 1954 ocurrieron un sinnúmero de situaciones al rededor de los Pumas, lo cual genera confusión entre las fechas, porque a pesar de que el 'nacimiento' del equipo fue el 2 de agosto de ese año, para el club la fecha oficial es el 12 de septiembre. El 2 de agosto de 1954 fue el día en que se constituyó el equipo y se hizo la solicitud oficial para jugar en la Primera División, la cual fue formalmente rechazada el 13 del mismo mes.

Pumas está de fiesta

Entonces, la gente que en aquel momento integraba el equipo siguió en la lucha, y tres días después (16 de agosto) interpuso una solicitud para que Pumas jugará en la Segunda División del futbol mexicano, misma que fue respondida y autorizada hasta el 4 de septiembre, pero fue el 12 de septiembre de 1954 cuando Universidad debuta oficialmente en la Segunda División.

Pumas celebra un aniversario más

Aquel partido fue ante el Monterrey en el entonces Estadio Tecnológico y Pumas perdió 3-1.

Pumas cumple 69 años