LIGA MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlan vs Pumas? EN VIVO

El Encanto recibe a los universitarios en el regreso del torneo

Aldo Martínez
11 de Septiembre de 2025

Después del parón de Fecha FIFA, la Liga MX regresa a las acciones para dar comienzo la segunda mitad del Apertura 2025, con la Jornada 8 que dará inicio el próximo viernes 11 de septiembre.

Pumas en la Liga MX | IMAGO7

Los cañoneros del Mazatlán reciben el regreso de la liga con solo una victoria, tres empates y tres derrotas, por lo que necesitan entrar en ritmo para poder pensar en lugares de repechaje.

Por su parte, los Pumas de la UNAM llegan en la parte media de la tabla general; con dos victorias, tres empates y dos derrotas, desfilando en la posición 10 con un arranque que le ha costado al equipo de Efraín Juárez.

Mazatlán en la Liga MX | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Pumas?

  • FECHA: Viernes 12 de septiembre.
  • HORA: 21:00
  • LUGAR: Estadio 'El Encanto', Mazatlán, México.
  • TRANSMISIÓN: TV Azteca.
Duelo Pumas vs Mazatlán Clausura 2025 | IMAGO7

