Anthony Martial supera las pruebas físicas y está cada vez más cerca de Rayados

El delantero galo cuanto con experiencia en el balompié de más alto nivel en el viejo continente

Martial en su etapa en Sevilla | @SevillaFC
RICARDO OLIVARES
12 de Septiembre de 2025

Anthony Martial está cada vez más cerca de ser jugador de los Rayados de Monterrey. El delantero francés superó con éxito las pruebas físicas y médicas que se le realizaron la madrugada de este viernes en Madrid, paso clave para concretar su llegada al futbol mexicano.

RÉCORD pudo saber que lo único que resta por resolverse son los detalles administrativos, por lo que en las próximas horas el club albiazul estaría en condiciones de hacerlo oficial y presentar al atacante como su nuevo refuerzo.

Martial | @AnthonyMartial
Martial, con experiencia en equipos de élite como el Manchester United y la Selección de Francia, sería una de las contrataciones más mediáticas de la Liga MX en el actual mercado.

Su fichaje responde a la intención de Rayados de reforzar su plantel con jugadores de jerarquía internacional para pelear por todos los frentes en la temporada.

La afición regiomontana se mantiene a la expectativa, pues la oficialización de Martial podría concretarse muy pronto y marcar un nuevo capítulo en la historia de grandes fichajes del club.

Martial en Mónaco | @AnthonyMartial
