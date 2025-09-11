Más de 1.5 millones de personas registradas para boletos del Mundial 2026

La emoción por la Copa del Mundo 2026 crece cada vez más, ahora con la venta de boletos dando inicio, las cosas se perfilan para vivir un Mundial único en los países de Norteamérica el siguiente año.

Póster del Mundial | @FIFA.com

El continente americano la zona con más demanda

Gracias a un comunicado emitido por la FIFA, se pudo saber que la venta de boletos para los juegos del Mundial 2026 se realizó con éxito, contando con una demanda de 210 países en la preventa Visa, con México, Estados Unidos y Canadá como los países con mayor demanda en sus residentes.

El sorteo que actualmente lleva poco más de 24 horas de haberse abierto y que se cerrará hasta el día 19 de septiembre a las hasta las 11:00 a. m. ET (17:00 CET), se convirtió en una de las mejores recepciones para un torneo internacional, arrancando con un alcance de más de 1.5 millones de personas.

Selecciones clasificadas al momento | @fifaworldcup_es

Pese a tener 210 países inscritos para la venta, los que más destacan con el registro de solicitudes suman para tener boletos son: Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

La Copa del Mundo que se llevará a cabo el siguiente año, promete ser una de las más grandes en su historia, no solo por el alcance de países que podra tener, sino que será el primero en contar con 48 selecciones participantes, siendo el más grande en la historia.