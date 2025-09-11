Estadio José Alvalade: este es el inmueble para el partido entre Ídolos Portugal vs Ídolos Mundo

El encuentro de los ídolos Portugal ante los Ídolos Mundo tendrá como escenario el Estadio José Alvalade, casa del Sporting de Lisboa, un inmueble histórico, pues han ocurrido grandes momentos del futbol a lo largo del tiempo.

Historia del Estadio José Alvalade

El inmueble se inauguró el 10 de junio de 1956, pero tuvo una reconstrucción en 2003. En primera etapa fue multiusos al albergar conciertos y eventos de atletismo y ciclismo. Su capacidad actual es de 50 mil 95 espectadores, lo que lo coloca como el segundo con mayor número de asientos, por detrás del Estadio da Luz.

El Estadio José Alvalade ha sido sede de encuentros importantes como la Final de la Copa de la UEFA de la temporada 2004-2005, en la que CSKA de Moscú venció al Sporting de Lisboa. Fue uno de los escenarios de la Eurocopa 2004 y de la Final de la Champions League Femenil 2024-25.

Cristiano Ronaldo debutó en el Estadio José Alvalade

Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia, tuvo el primer partido de su carrera en este inmueble, cuando entró de cambio en el encuentro entre Sporting de Lisboa ante el Inter de Milán en la Champions League de la temporada 2002-2003.

El duelo entre los Ídolos Portugal ante ídolos Mundo será transmitido a través de todas las plataformas de RÉCORD, con un escenario lleno de historia y con una alta capacidad para brindar un partido lleno de emociones.

