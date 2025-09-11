Descensos y altibajos: la extensa carrera de Guillermo Ochoa en Europa

Guillermo Ochoa y AEL Limassol llegaron a un acuerdo para que el guardameta mexicano pueda continuar su carrera en el viejo continente. Este será el séptimo club del canterano del América en Europa, aunque su carrera nunca logró despegar de la manera esperada.

Primer equipo y el amargo sabor del descenso

'Paco Memo' salió de las Águilas en 2011, después de que se consolidó como una de las grandes figuras del conjunto de Coapa. Francia fue el primer destino del trotamundos mexicano y, aunque logró ser una figura en el Ajaccio, no pudo evitar los malos resultados y un futuro descenso.

Con el conjunto galo, tras tres años en el club, Ochoa terminó su aventura por Francia con los siguientes números: 186 goles en contra y solamente 22 partidos sin recibir gol, además de un descenso previo a la Copa del Mundo de 2014.

En Francia | @Ligue1_ESP

La consolidación en Selección y su aventura en España

Tras un gran Mundial en Brasil 2014, Ochoa tuvo la gran oportunidad de su carrera con el Málaga, pero nunca se pudo consolidar. En sus 19 partidos con el conjunto español, Ochoa terminó con: 19 goles en contra, pero su mala racha no terminó ahí.

El mexicano se fue cedido al Granada, equipo en el que sí logró ser titular, pero sus actuaciones estuvieron lejos de lo esperado. Con los Granadístas, Guillermo tuvo su segundo descenso y recibió 82 goles en sólo 39 partidos.

En España | @actualtransfers

Su único trofeo en Europa

Después del paso amargo en España, el mejor momento de Ochoa Magaña llegó en Bélgica, en donde también ganó su único título en el viejo continente. Guillermo y el Standard de Lieja tuvieron una gran relación, sin embargo, el mexicano decidió regresar a México con el equipo de ‘sus amores’.

Último descenso y últimos dos países

Su regreso con las Águilas no fue del todo bueno, por lo que decidió aventurarse de nueva cuenta al viejo continente. El primero fue con Salernitana, equipo con el que tuvo un gran paso su primera temporada, pero en la segunda no pudo evitar el descenso del club, el último en su carrera.

Después de ese descenso, Ochoa volvió a la península ibérica, pero en Portugal. Con el AVS nunca pudo encontrar regularidad, y aunque estuvo cerca de descender de nuevo, logró salvarse por el Playoff.

En Bélgica | @statiskicks