Venezuela y Perú despiden a sus entrenadores tras quedar fuera del Mundial 2026

Las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 dejan dos caras de una moneda, mientras una muestra a los técnicos llevando a sus naciones al torneo más importante del mundo, otros que no cumplen el objetivo no solo se van a casa con las manos vacías, sino que también tienen que decir adiós a su puesto como técnico.

Batista como entrenador de Venezuela I @bochabatista

Venezuela y Perú en busca de un nuevo ciclo

Tras quedar sin posibilidades de calificar a la Copa del Mundo, Óscar Ibáñez, quedó destituido de su cargo como entrenador de la Selección de Perú, por lo que se corta su ciclo de solo siete meses.

Ibáñez como DT de Perú I X

El anuncio fue publicado en las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol. Ibáñez, argentino naturalizado peruano de 58 años, sólo ganó un encuentro de los seis que dirigió, en calidad de interino.

Por otro lado, Venezuela también anunció la despedida del entrenador, Fernando Batista, esto tras caer 6-3 ante Colombia y decirle adiós al repechaje de la zona de CONMEBOL. Batista, fue el técnico un poco más de dos años y llega a su fin su segundo ciclo con el combinado venezolano.

Tabla de CONMEBOL I @CONMEBOL