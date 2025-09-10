Brasil protesta irregularidades en El Alto en su partido ante Bolivia

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) levantó fuertes críticas tras el partido disputado en El Alto, Bolivia, al señalar múltiples irregularidades que afectaron el desarrollo del último encuentro de Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con el organismo, se registraron dos situaciones insólitas durante la derrota de la Verdeamarela. De acuerdo con la federación, los recogebalones retiraron los balones de la cancha durante la segunda mitad, e incluso se utilizaron pelotas desinfladas en momentos clave del partido. La propia CBF compartió un video en el que se observa cómo los esféricos eran retirados del campo de manera intencional.

Sacaron la victoria | AP

Expresan su malestar

Ante lo sucedido, la Confederación anunció que este miércoles emitirá un comunicado oficial y confirmó que llevará el caso ante la Conmebol, con la intención de exigir medidas contra la selección anfitriona. Rodrigo Caetano, director de selecciones nacionales de Brasil, expresó su indignación:

“Confieso que nunca había visto algo así. Obviamente, haremos lo que podamos, presentaremos nuestras quejas junto con la Conmebol. Pero no creo que esto tenga efecto práctico. Después del penal, lamentablemente, no hubo más juego”.

Se quejaron del equipo | AP

Por su parte, el presidente de la CBF, Samir Xaud, calificó lo ocurrido como “un bajón” y apuntó directamente contra la organización del duelo: “Lo que ocurrió hoy aquí es triste. Vinimos a jugar al futbol, y lo que vimos desde el momento en que llegamos fue falta de juego. Incluso a esta altitud, a 4 mil metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los recogebalones, sacando los balones del campo, desinflándolos y volviéndolos a meter. Disculpen mi lenguaje, pero un bajón de verdad. Lo de hoy es algo que no esperamos ni para el futbol mundial ni para el futbol sudamericano”.

El resultado de 1-0 para Bolivia ayudó a la Verde a alcanzar el séptimo lugar en la clasificatoria con lo que podrán disputar el repechaje rumbo a la copa del mundo. Brasil por su parte, ya estaba clasificada a la justa mundialista.

Denunciarán ante la Conmebol | AP