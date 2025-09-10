¿Se va? Costa Rica define futuro de Miguel 'Piojo' Herrera y toman importante decisión

El empate ante Haití en casa agudizó la crisis de resultados que vive Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf. Hoy el equipo tico se encuentra virtualmente fuera de la Copa del Mundo y a pesar de los rumores que existían sobre el futuro de Miguel Herrera, medios nacionales mencionan que 'Piojo' se mantiene en el banquillo.

Miguel Herrera se mantiene como DT de Costa Rica | AP

De acuerdo a información de Teletica Deportes Radio, de acuerdo al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Futbol ha decido ratificar a Miguel Herrera como entrenador del combinado tico y pese a los rumores de un remplazo, no hay un Plan B.

"El grueso coincide en que no salga el técnico a falta de un mes para ir a Honduras y Nicaragua en casa. No hay un plan B", reveló Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.

No hay Plan B para remplazar a Herrera | MEXSPORT

Medidas de emergencia en Costa Rica

Una de las medidas que Federación Costarricense de Futbol tomará de la mano de Miguel Herrera de cara a la próxima Fecha FIFA apunta a ser una fuerte sacudida en la convocatoria, por lo que podríamos ver caras nuevas en el siguiente llamado del 'Piojo'.

"Lo que se discutió es que hay que tomar medidas inmediatas, cuáles, la convocatoria de jugadores que puedan determinar otro tipo de cambio", mencionaron en Teletica Deportes Radio.

Se esperan cambios en la convocatoria | MEXSPORT