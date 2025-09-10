'Pescadito' Ruiz manda mensaje a Cristiano Ronaldo tras empatar su récord

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el futbol internacional al empatar el récord histórico de más goles en eliminatorias mundialistas (39), marca que hasta ahora pertenecía en solitario al guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz.

'Pescadito' Ruiz, histórico de Guatemala | MEXSPORT

El astro portugués alcanzó la cifra durante el encuentro de Portugal en la fase de clasificación rumbo al Mundial 2026, hecho que generó revuelo en redes sociales y, sobre todo, una reacción especial del exdelantero centroamericano.

A través de sus redes, el ‘Pescadito’ envió un mensaje con tono de humor y orgullo tras ver cómo su registro fue igualado:

“Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después! Creo que lo más grande es estar entre esos 2 CRACKS, porque ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia”, escribió.

Con esta publicación, Ruiz no solo reconoció el peso de la marca que mantuvo por casi una década, sino que también subrayó el honor que representa figurar en la misma conversación que Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia.

Cristiano Ronaldo empató récord de Pescadito Ruiz | AP