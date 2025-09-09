¡His7órico! CR7 empató el récord de 'Pescadito' Ruíz como máximo goleador de Eliminatorias Mundialistas

Cristiano Ronaldo ha convertido un nuevo gol en su carrera, esta vez en las Eliminatorias Mundialistas de cara a la Copa de 2026. Su 'víctima' para esta ocasión fue la Selección de Hungría, pero eso no es lo más relevante de este, su más reciente gol, hay otro dato que lo hace relevante además de haberse convertido en su gol 943 a lo largo de su carrera.

Cristiano ayudó a una nueva victoria a su selección | AP

El Bicho ft. El Pescadito

Con la anotación en contra de los húngaros, el 'Bicho' se ha convertido en el jugador que más goles ha anotado en la historia de las Eliminatorias para una Copa Mundial, igualando a Carlos 'Pescadito' Ruíz, exjugador guatemalteco, quien había tenido el récord desde el 6 de septiembre de 2016.

El récord de Ruíz fue conseguido a lo largo de 47 partidos, mientras que Cristiano lo ha logrado en 49 encuentros. Es en las cifras de cada Eliminatoria donde más se destacan, pues Ronaldo tiene un récord de 15 goles en nueve partidos rumbo a Rusia 2018, mientras que el máximo de Pescadito fueron 10 en 14 compromisos rumbo a Alemania 2006.

El nuevo gol de Cristiano llegó por la vía del penal al minuto 58, en el cual venció al guardameta Balász Tóth, quien a pesar de haber adivinado la trayectoria, no pudo sacar el remate del portugués.

El nuevo récord llegó para el 'Bicho' desde los once pasos | AP

Cristiano y Portugal rumbo al Mundial

Además del gol de Ronaldo, la selección portuguesa ha sacado una importante victoria de cara a su hipotética clasificación al Mundial, pues con estos nuevos tres puntos se ha colocado en la cima del Grupo F. La anotación de la victoria la consiguió Joao Cancelo.

Los actuales campeones de la Liga de Naciones de la UEFA aún tienen que jugar en contra de Irlanda un par de ocasiones, un duelo más en contra de Hungría y otro más frente a Armenia, dentro de los cuales buscarán la clasificación a la posible última Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo.

CR7 sueña con un nuevo Mundial | AP