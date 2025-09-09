Egipto no logró vencer a Burkina Faso y aplaza su calificación al Mundial

Con su once de gala, los egipcios no pudieron vencer a una Burkina Faso que ganó en orden defensivo y secó a Salah

Marcos Olvera García
9 de Septiembre de 2025
Egipto no pasó del empate ante Burkina Faso
Egipto no pasó del empate ante Burkina Faso | @EgyptNT_EN

¡La calificación tendrá que esperar! Este martes, Egipto visitó el Estadio 4 de agosto de Uagadugú, en busca de la clasificación para la Copa del Mundo del verano del 2026, donde una victoria bastaba para que el equipo comandado por Mohamed Salah lograra su lugar en el siguiente Mundial.

Egipto no pudo contar con Omar Marmoush, jugador que se lesionó a los 9 minutos de arrancado el encuentro y no estuvo disponible, a pesar de la ausencia, los egipcios presionaron y buscaron el arco de su rival, aunque sin éxito, pues Hervé Kouakou Koffi, arquero burkinés, salió en su día y fue la figura del encuentro.

Imágenes del Burkina Faso vs Egipto | @EgyptNT_EN
Imágenes del Burkina Faso vs Egipto | @EgyptNT_EN

Con dos partidos por disputar, Burkina Faso se quedó a cinco puntos de Egipto tras el empate de este martes, los burkineses se enfrentarán a Sierra Leona y a Etiopía, mientras que Egipto hará lo propio ante Yibuti y Guinea-Bisáu.

Cerca del final del encuentro, Hossam Hassan sacó a Mohamed Salah y a Trézéguet, pensando en la vuelta a sus clubes, este encuentro representó el segundo empate de los egipcios en la eliminatoria rumbo al 2026, previamente igualaron a un gol contra Guinea-Bisáu.

Imágenes del Burkina Faso vs Egipto | @EgyptNT_EN
Imágenes del Burkina Faso vs Egipto | @EgyptNT_EN

TE PUEDE INTERESAR

Portugal podría jugar un amistoso contra Estados Unidos

Internacionales | 09/09/2025

Cristiano Ronaldo apunta a jugar contra Estados Unidos en marzo: ¿Sí viene a México?
Liverpool presenta su tercer uniforme con miras a honrar el pasado del club

Internacionales | 09/09/2025

¡Es bellísimo! Liverpool presenta su tercer uniforme con miras a honrar el pasado del club
Deschamps se enganchó con periodista por las lesiones de su selección

Internacionales | 09/09/2025

Didier Deschamps se engancha con periodista tras polémica con el PSG: "Deberías ser más serio"
Te recomendamos
Cristiano Ronaldo apunta a jugar contra Estados Unidos en marzo: ¿Sí viene a México?
FIFA
Futbol
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO

 