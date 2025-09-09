Egipto no logró vencer a Burkina Faso y aplaza su calificación al Mundial

¡La calificación tendrá que esperar! Este martes, Egipto visitó el Estadio 4 de agosto de Uagadugú, en busca de la clasificación para la Copa del Mundo del verano del 2026, donde una victoria bastaba para que el equipo comandado por Mohamed Salah lograra su lugar en el siguiente Mundial.

Egipto no pudo contar con Omar Marmoush, jugador que se lesionó a los 9 minutos de arrancado el encuentro y no estuvo disponible, a pesar de la ausencia, los egipcios presionaron y buscaron el arco de su rival, aunque sin éxito, pues Hervé Kouakou Koffi, arquero burkinés, salió en su día y fue la figura del encuentro.

Imágenes del Burkina Faso vs Egipto | @EgyptNT_EN

Con dos partidos por disputar, Burkina Faso se quedó a cinco puntos de Egipto tras el empate de este martes, los burkineses se enfrentarán a Sierra Leona y a Etiopía, mientras que Egipto hará lo propio ante Yibuti y Guinea-Bisáu.

Cerca del final del encuentro, Hossam Hassan sacó a Mohamed Salah y a Trézéguet, pensando en la vuelta a sus clubes, este encuentro representó el segundo empate de los egipcios en la eliminatoria rumbo al 2026, previamente igualaron a un gol contra Guinea-Bisáu.

Imágenes del Burkina Faso vs Egipto | @EgyptNT_EN