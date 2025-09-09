¡Oficial! FC Barcelona confirma juego ante Valencia en el Johan Cruyff

Es oficial. FC Barcelona jugará su partido de fecha 4 en el Estadi Johan Cruyff ante Valencia debido a la falta de obtención de los permisos administrativos necesarios para retomar el inmueble del Spotify Camp Nou.

A través de un comunicado el equipo Blaugrana resaltó que la reapertura del inmueble se dará en las próximas semanas para poder disputar sus partidos como local en el remodelado estadio que apunta al Mundial 2030.

¿Cómo será la venta de entradas?

Barcelona tendrá que enfrentar su partido con un aforo reducido de alrededor de 6 mil aficionados. Es por ello que solo 16 mil 151 socios y socias con las temporadas completas del 2023-24 y 2024-25 en el Montjuic tendrán la oportunidad de poder asistir al encuentro.

El ingreso de los socios se hará mediante un sorteo los cuales serán los afortunados de estar en el encuentro ante Valencia, los interesados podrán solicitar las entradas a partir de un formulario a partir del 10 de septiembre.

Actualidad del Barcelona

El Barcelona sigue invicto; sin embargo, fue desplazado del primer sitio por el Real Madrid tras el empate ante Rayo Vallecano. Los dirigidos por Hansi Flick suman 7 unidades tras tres jornadas disputadas en la presente temporada.

Cabe mencionar, que sus tres primeros partidos los jugó de visita para esperar los permisos y hacer su debut en la presente campaña; sin embargo, tendrán que esperar y afrontarlos en el Johan Cruyff.

