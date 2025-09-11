Thiago Alcántara se une al cuerpo técnico de Hansi Flick en Barcelona

El exfutbolista español, Thiago Alcántara se unió de manera oficial al Barcelona como asistente de Hansi Flick. Sus tareas principales serán ayudar a los temas tácticos y preparación de sesiones de entrenamiento.

X: @Thiago6

Así fue la última etapa de Thiago como futbolista

Luego de su etapa en Liverpool, el mediocampista decidió ponerle punto final a su carrera la cual terminó llena de problemas físicos que lo dejaron inactivo en múltiples ocasiones. Tras ello, decidió seguir en el mundo del futbol para estar en el área técnica.

El español auxiliará a Hansi Flick y este jueves tuvo su primer día en los entrenamientos del Barcelona, equipo que buscará replicar lo hecho la temporada pasada, pero con un objetivo extra: conquistar la UEFA Champions League.

X: @Thiago6

¿Qué ganó Thiago en su carrera?

Thiago Alcántara fue jugador del Barcelona, incluso salió de La Masía, pero su carrera la continuó en el Bayern Munich. En ambos clubes consiguió la Champions League, y en Alemania fue multicampeón de la Bundesliga.

En esta nueva etapa de su carrera, Thiago tendrá la oportunidad de trabajar nuevamente con Flick, con quien levantó la Champions League en Bayern Munich en 2020, justo antes de marcharse al Liverpool de Jürgen Klopp.

X: @Thiago6