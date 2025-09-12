Óliver Torres llena de elogios a Anthony Martial: "viene a sumar"

A unas horas de que los Rayados de Monterrey hagan oficial la llegada de Anthony Martial al club, Óliver Torres habló sobre lo que será tener al francés en la plantilla, jugador con el que coincidió en el Sevilla.

"Hace días hablé con él, es un gran chico, nos puede aportar mucho, puede jugar en diferentes posiciones de ataque, viene a sumar, viene con una gran mentalidad, le he dicho que México es un gran país", comentó el jugador de La Pandilla.

De igual forma, el jugador español llenó de elogios a la ciudad de Monterrey y espera que el jugador galo se pueda adaptar rápidamente a la misma.

"Monterrey es una gran ciudad, el club es un grandísimo club, ojalá que pronto pueda estar con nosotros, aquí será bien recibido. Estoy seguro que si lo cuidamos, será un gran paso en su carrera, en su vida", agregó.

Convenció a Martial de venir a Rayados

El ibérico también comentó que él fue parte fundamental de la llegada de Anthony Martial a La Pandilla, pues hizo saber que el galo buscaba un nuevo reto profesional y personal.

"No sé si soy objetivo, pero todo lo que le puedo decir es algo bueno. Él me dijo que necesitaba un cambio, yo le dije que no había un mejor cambio que venir aquí: salir de su zona de confort, a vivir cosas buenas, la experiencia de la Liga MX es increíble, y venir a un club con posibilidad de ganar, creo que lo convencí rápido", sentenció Torres.