Cantante Guerrero rompe el silencio y recuerda polémica de un América vs Chivas: 'Nunca te imaginas que va a suceder'

El partido que más pasiones levanta dentro del futbol mexicano se celebrará en un par de horas. El Clásico Nacional entre América y Chivas tendrá de todo -o por lo menos dentro del papel- por lo que viejas polémicas, como la que reveló el exárbitro, Fernando Guerrero, salieron a la luz.

El Clásico de Clásico del Apertura 2019 quedó marcado por la lesión de Giovani dos Santos, por una entrada por parte de Antonio 'Pollo' Briseño. 'El Cantante' reveló que en primera instancia no se percató de la magnitud de la lesión de 'Gio', aunque después se acercó y decidió actuar.

La lesión de Dos Santos | IMAGO7

"Es una jugada atípica, porque nunca te imaginas que va a suceder de esa magnitud. Cuando estás en la cancha no piensas que va a ocurrir esa lesión muy aparatosa, muy ostentosa. Que te impresiona cuando la ves", comentó Guerrero en entrevista para TUDN.

De igual forma, el exárbitro agregó que en primera instancia iba a sacar una tarjeta amarilla, pero tras ver todo lo que aconteció, decidió sacar la roja. "En cancha nada más iba a amonestar, pero al ver la pierna me adelanté al uso del VAR. Pensé que había sido una tarjeta amarilla pero mi asistente me reafirmó que era roja y la sacó. Fue una jugada bien impactante".

La lesión de Dos Santos | IMAGO7

El incidente con Guillermo Ochoa

Por su parte, Fernando Guerrero también recordó el supuesto escupitajo de Guillermo Ochoa al -en ese entonces- defensor de las Chivas. Sin embargo, 'El Cantante' esclareció todas las dudas y reafirmó que el arquero nunca realizó tal acción antideportiva.

“No es cierto, no le escupió, eso te lo puede decir 'El Pollo'. La verdad que no. Me acuerdo que Paul Aguilar también estaba muy molesto, fue a buscar al 'Pollo' porque vio la magnitud de la herida, pero no hubo nada de parte de Ochoa, nada de ningún jugador”, sentenció Guerrero.

Ochoa ante Briseño | IMAGO7