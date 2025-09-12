Chivas no ha vencido al América en temporada regular en 8 años

Este sábado llega una nueva edición del clásico nacional donde el América estará recibiendo a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas cuentan con superioridad sobre el Rebaño en los últimos años, pues las estadísticas marcan que cuentan con más triunfos que su rival, además de ser un equipo que compite constantemente por la liga.

El dato es relevante, pues en los últimos 8 años, los de Guadalajara no han podido ganarle un solo partido de temporada regular a los de Coapa, siendo una racha sumamente negativa para ellos.

La última ocasión en la que Chivas venció al América en temporada regular fue en la Jornada 7 del torneo Clausura 2017, ganando por 1 tanto a 0, donde Ángel Zaldívar fue el anotar de este único tanto.

Después de esto, en temporada regular, América ha ganado 9 partidos, mientras que han empatado en 5 ocasiones. Chivas sí ha vencido al América después del 2017 y han sido en 3 ocasiones, aunque 2 fueron en cuartos de final y uno en semifinales.

De esta manera, la estadística es negativa para las Chivas, ya que en temporada regular tienen 8 años sin poder vencer al América.

¿QUIÉN ES FAVORITO?

Para este partido, el América es el favorito por lo que está viviendo en el torneo, ya que viven la mejor etapa en la era Jardine. Además están invictos y buscan el liderato de la tabla, mientras que Chivas se encuentra en el fondo de la clasificación en este campeonato.