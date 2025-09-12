¿Cierra las puertas a refuerzos? Guido Pizarro considera que Tigres tiene un plantel basto

De cara al compromiso de este sábado ante la escuadra de León, el director técnico de Tigres, Guido Pizarro, comentó en conferencia de prensa respecto a las últimas horas de la ventana de transferencia, opinando si el equipo se quedaría así o buscarán algo de último momento.

"El análisis es muy completo a la hora de incorporar, tenemos un plantel muy basto, un plantel muy competitivo, en lo personal pienso que no nos falta nada para poder competir por nuestros objetivos, siempre he dicho que el refuerzo que venga tiene que ser uno que nos dé un salto de calidad", agregó el argentino.

Además, mencionó sobre la plaza de extranjero que dejará libre. "Hay equipos que son muy competitivos también, que tienen un gran plantel, nosotros también tenemos un gran plantel, creo que también incorporar, si no estamos convencidos o no son las características que nosotros buscamos, creo que no, en lo personal más siendo extranjero, nos tiene que dar un salto de calidad".

Le da la bienvenida a la Liga MX a los nuevos jugadores internacionales

De igual forma, el estratega del equipo de la U de Nuevo León se encargó de darle una bienvenida a los nuevos fichajes de la Liga MX.

"Sí, bienvenidos sean, se han incorporado a la liga jugadores de mucha jerarquía que invita a todos los equipos a seguir invirtiendo, a seguir desarrollándose, buscando la mejora individual y de calidad en los jugadores que se vienen", sentenció Pizarro.