Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional América vs Chivas? EN VIVO

Las Águilas reciben al acérrimo rival para buscar su victoria número 100 en la historia de los clásicos

Aldo Martínez
12 de Septiembre de 2025

Terminó la espera, llegó el partido que todo fanático del futbol mexicano tacha en su calendario cada que inicia un nuevo torneo, el Clásico de México entre América vs Chivas y que aunque los equipos llegan en diferentes condiciones, cada duelo entre estas escuadras escribe su propia historia sin importar el momento de cada uno.

Clásico Nacional Clausura 2023 I IMAGO7

Desde las épocas del ‘Campeonísimo’, hasta la era dorada de los 80’s; el Clásico Nacional se posiciona como el único juego capaz de paralizar al país entero; ahora es turno del Apertura 2025 y su Jornada 8, de dar un duelo que podría marcar un hito histórico para esta gran rivalidad.

Desde un Ciudad de los Deportes que prometer estar pintado de amarillo, el Tricampeón buscara conseguir su victoria número 100 ante las Chivas, por su parte, el Rebaño tendrá que aferrarse para buscar subir del sótano de la tabla general.

Semifinales del Clausura 2023 I IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Clásico de México América vs Chivas?

Duelo América vs Chivas en Concachampions I IMAGO7

