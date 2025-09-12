La tragedia y la pena inundó al pueblo de México en los últimos días, luego de que una pipa de gas explotara en una zona transitada en la alcaldía de Iztapalapa, dejando nueve muertos y casi 100 personas heridas, sin embargo, en momentos difíciles, héroes anónimos aparecen para hacer su labor con la ciudad, situación que no pasó desapercibida para un grande de la Liga MX.

Equipo y afición de Pumas I @PumasMX

Buscan a su aficionado

Desde la tragedia, múltiples videos salieron a la luz, en ellos se puede ver cómo la gente intentó ayudar de la forma que fuera posible, ese fue el caso de Hugo Vargas, un aficionado de los Pumas y residente de la zona aledaña a la explosión. Hugo, fue visto ayudando a los paramédicos, bomberos y policías, específicamente dándoles hidratación durante sus labores de rescate.

“Venía del trabajo, prácticamente nos tocó frente a la autopista el accidente. No sabíamos cómo ayudar, pero yo saqué todos mis garrafones de agua para hidratar a los bomberos y a los policías. Se me pone la piel chinita de imaginar el dolor y lo que sufrieron quienes estaban ahí. Gente como nosotros, obreros, el pueblo quemándose”, declaró Hugo Vargas a La Jornada.

Tras estas humanas acciones, el equipo de los Pumas lanzaron un comunicado en sus redes sociales, en este, piden a sus fanáticos que busquen a este héroe sin capa. La razón de este acto por parte de los universitarios es que Hugo durante su apoyo usaba su playera del equipo de Ciudad Universitaria.

Afición de Pumas en C.U. I @PumasMX