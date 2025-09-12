Turco Mohamed compara Liga MX con Liga de Argentina: "¿Mejor nivel actualmente? Para mí la mexicana"

El actual técnico campeón del futbol mexicano se sinceró sobre el nivel actual de las dos ligas que mejor conoce

'Turco' Mohamed en Toluca
'Turco' Mohamed en Toluca | IMAGO7
Aldo Martínez
12 de Septiembre de 2025

Desde el duelo en Qatar 2022, donde la Selección de Argentina derrotó a México, distintos aficionados se encargaron de crear una ‘rivalidad’ entre mexicanos y argentinos, ahora, uno de los exponentes del futbol mexicano, Antonio ‘Turco’ Mohamed, revivió la llama con declaraciones, poniendo a un país encima del otro.

Mohamed en Toluca I IMAGO7

Mejora en México, declive en Argentina

Durante su paso por el programa ‘Futbol Picante’, el actual entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, comentó el contraste que hay entre la Liga MX y la Primera División de Argentina, asegurando que mientras una va a la alza, los otros parecen caer en picada.

“Argentina tiene 30 equipos y ha bajado el nivel individual. Creo que México tiene mejores equipos y mejores jugadores”, declaró durante el programa, el actual monarca de la Liga MX.

Mohamed campeón en 2019 con Rayados I IMAGO7

Aunque Mohamed dejó en claro que ambas ligas muestran un carácter competitivo y digno de cada país, también tomó como consideración principal la calidad que cada jugador tiene y el talento que este aporta a su equipo y por ende a su liga.

“¿Mejor nivel actualmente? Para mí la mexicana, por la cantidad y calidad de jugadores. Hay muchos jugadores de calidad acá. Creo que el nivel individual es mejor”, concluyó Mohamed.

El ’Turco’ es uno de los mejores entrenadores extranjeros que ha llegado a la liga mexicana, siendo campeón en cuatro ocasiones con cuatro equipos distintos (Tijuana, América, Monterrey y Toluca). Por otro lado, su paso por Argentina no fue el mejor, contando con solo una Copa Sudamericana con Independiente.

Mohamed campeón con Toluca en 2025 I IMAGO7

