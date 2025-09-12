Necaxa vs Juárez FC EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8

Son cinco partidos en los que los Rayos no han conseguido el triunfo

La actividad de la Liga MX reanuda y Necaxa recibirá a Juárez en el Estadio Victoria en la Jornada 8 del Apertura 2025. Los Rayos buscarán enderezar el camino y escalar posiciones en la tabla.

Con cinco puntos, Necaxa ocupa el lugar 15 de la tabla. Son cinco partidos en los que los Rayos no han conseguido el triunfo; el último fue ante Querétaro en la Jornada 2 del torneo.

Por otro lado, Juárez ha sorprendido al colocarse en el octavo puesto con 11 unidades registradas y mantienen una racha de tres partidos ganados al hilo, por lo que ante Necaxa tienen la posibilidad de ampliarla a cuatro.

 

