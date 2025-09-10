Gabriel Milito busca ser el tercer entrenador que gane en su debut ante América desde Almeyda

Gabriel Milito está por dirigir su primer Clásico Nacional, un duelo clave tanto para Chivas como para América, ya que buscan demostrar de lo que son capaces en un escenario con mucha presión. El argentino tiene la oportunidad de ser el tercero que debuta ante las Águilas con un triunfo desde Matías Almeyda.

IMAGO7

Los técnicos de Chivas que han ganado en su debut ante América desde Almeyda

Almeyda ganó en su primer enfrentamiento con América, con un marcador de 1-2 en el Estadio Azteca, después de él ningún otro entrenador lo logró hasta Gerardo Espinoza, quien dirigió al Rebaño en la victoria de 1 a 0 en la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf este mismo año.

Milito tendrá la oportunidad de ser el tercero en conseguir esto, lo cual representaría un avance importante en el proyecto, ya que actualmente la relación entre la afición y el club es complicada por los resultados recientes durante el torneo.

IMAGO7

¿Cómo le ha ido a otros entrenadores de Chivas en su debut en Clásicos ante América?

Han pasado nueve entrenadores que en su debut en Clásicos no consiguieron el triunfo frente a América. Incluso, está el caso de Luis Fernando Tena, quien tuvo su primer partido dirigido con Chivas ante las Águilas, y perdió 4 a 1 en el Estadio Azteca.

El 13 de septiembre, Chivas visitará la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, casa del América. El Rebaño de Milito tiene una prueba de fuego ante las Águilas y el resultado podría determinar el futuro del proyecto.

IMAGO7