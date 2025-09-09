Jürgen Damm cuestiona la grandeza de Chivas y asegura que viven de 'glorias del pasado'

Jürgen Damm, exjugador del Club América y actual futbolista del Oakland Roots SC en la United Soccer League de Estados Unidos, lanzó fuertes declaraciones sobre las Chivas de Guadalajara, asegurando que el Rebaño no se comporta como un club grande en el fútbol mexicano.

Jürgen Damm critica la grandeza de Chivas | IMAGO7

El canterano de Pachuca fue claro al señalar que, a diferencia de equipos como América y Tigres, la institución rojiblanca no ha podido sostener su grandeza en el tiempo.

“No es que sea Anti-Chiva. Si se quieren decir que son un equipo grande, pues cada torneo se tiene que demostrar con campeonatos y entrando a la Liguilla. Viven de lo que ganaron hace muchos años y no lo demuestran año con año como América y Tigres”, declaró Damm.

Chivas vive de glorias pasadas

El atacante incluso comparó la situación de Guadalajara con la de los gigantes del fútbol europeo, asegurando que los verdaderos grandes no pueden pasar tantos años sin levantar títulos.

Damm pide más títulos a Chivas | IMAGO7

“Si quieres ser grande lo debes demostrar cada torneo y no con historia. Los equipos que más Liguillas consecutivas tienen son América y Tigres. La grandeza se forma con historia, pero también siendo constante. Yo no veo a Barcelona o Real Madrid pasando 15 o 20 años sin un campeonato”

Damm estuvo en el radar de Chivas

De acuerdo a declaraciones pasadas del propio jugador, Chivas intentó ficharlo en al menos tres ocasiones, aunque las negociaciones nunca se concretaron. Actualmente, Damm continúa su carrera en Estados Unidos con el Oakland Roots, pero sus palabras han encendido nuevamente la polémica en torno a las expectativas y exigencias que deben recaer sobre un club considerado “grande” en el fútbol mexicano.

Damm fue pretendido por Chivas | IMAGO7